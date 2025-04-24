Çorum'da 25 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
Çorum'da yurtta kalan 25 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.
Çorum'da yurtta kalan 25 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.
İskilipli Atıf Hoca Kız Öğrenci Yurdu'nda bazı öğrenciler, yemek yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran 25 öğrenci tedavi altına alındı.
Tedavisi tamamlanan 25 öğrenci taburcu edilerek yurtlarına gönderildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğünce yemeklerden numune alınacağı öğrenildi.
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