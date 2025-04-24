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        Çorum'da okul servisinin çarptığı çocuk yaralandı

        Çorum'da okul servisinin çarpması sonucu yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 20:22 Güncelleme: 24.04.2025 - 20:22
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        Çorum'da okul servisinin çarptığı çocuk yaralandı
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        Çorum'da okul servisinin çarpması sonucu yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı.

        Ali K. (30) idaresindeki 19 S 0306 plakalı okul servisi, Bahçelievler Mahallesi Melikgazi 3. Sokak'ta B.N.Ö'ye (8) çarptı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bacağından yaralanan çocuk sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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