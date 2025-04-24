Çorum'da okul servisinin çarptığı çocuk yaralandı
Çorum'da okul servisinin çarpması sonucu yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı.
Çorum'da okul servisinin çarpması sonucu yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı.
Ali K. (30) idaresindeki 19 S 0306 plakalı okul servisi, Bahçelievler Mahallesi Melikgazi 3. Sokak'ta B.N.Ö'ye (8) çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bacağından yaralanan çocuk sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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