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        Çorum'da tamir etmeye çalıştığı traktör üzerinden geçen 16 yaşındaki genç ağır yaralandı

        Çorum'da tamir etmeye çalıştığı traktör üzerinden geçen 16 yaşındaki genç ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 10:13 Güncelleme: 27.04.2025 - 10:13
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        Çorum'da tamir etmeye çalıştığı traktör üzerinden geçen 16 yaşındaki genç ağır yaralandı
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        Çorum'da tamir etmeye çalıştığı traktör üzerinden geçen 16 yaşındaki genç ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Karaca köyünde yaşayan E.A. arıza yapan traktörü tamir etmek istedi. Bu sırada park halindeyken kendiliğinden hareket eden soğan yüklü traktör, gencin üzerinden geçti.

        İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan E.A, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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