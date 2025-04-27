Çorum'da tamir etmeye çalıştığı traktör üzerinden geçen 16 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karaca köyünde yaşayan E.A. arıza yapan traktörü tamir etmek istedi. Bu sırada park halindeyken kendiliğinden hareket eden soğan yüklü traktör, gencin üzerinden geçti.

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