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        Çorum FK'da Tuncay Şanlı'nın istifası kabul edildi

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, teknik direktör Tuncay Şanlı'nın istifasını kabul edildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 21:13 Güncelleme: 28.04.2025 - 21:13
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        Çorum FK'da Tuncay Şanlı'nın istifası kabul edildi
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, teknik direktör Tuncay Şanlı'nın istifasını kabul edildiğini açıkladı.

        Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, MKE Ankaragücü maçı sonrası teknik direktör Tuncay Şanlı'nın istifa ettiği hatırlatıldı.

        Şanlı ile anlaşmaya varıldığında hedefin play-off belirlendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Ne var ki Diyarbakır deplasmanında alınan Amedspor mağlubiyeti sonrası play-off hedefinden büyük ölçüde uzaklaşmamız, yine bununla birlikte ekonomik anlamda yaşadığımız sıkıntılar oyuncularımızın saha içi konsantrasyonunu ciddi anlamda etkilemiştir. Bütün bu gelişmeler ışığında da değerli hocamız Tuncay Şanlı hedefsiz bir takımda olmak istemediğini belirtmiş görevinden affını istemiştir. Gelinen noktada Sayın Şanlı’nın bu talebi tarafımızca da saygıyla karşılanmıştır. Kendine kulübümüze verdiği emek ve kattığı değerler için teşekkür ediyoruz."

        Açıklamada, ligin kalan kısmında takımın başında yardımcı antrenör Can Güçer'in görev yapacağı ve alt yapı antrenörlerinin de kendisine yardımcı olacağı bildirildi.

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