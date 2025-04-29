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        Çorum'da 2 yaşındaki çocuk zehirlenme şüphesi ile tedavi altına alındı

        Çorum'da fare zehri içtiğinden şüphelenilen 2 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 09:02 Güncelleme: 29.04.2025 - 09:02
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        Çorum'da 2 yaşındaki çocuk zehirlenme şüphesi ile tedavi altına alındı
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        Çorum’da fare zehri içtiğinden şüphelenilen 2 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Aşağısaraylı köyü Danaderesi Mahallesi'nde, 2 yaşındaki H.N.A'nın fare zehrinin bulunduğu kutu ile oynadığını fark eden anne, çocuğunu Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirdi.

        Zehri içip içmediğinin anlaşılması için kan örnekleri alınan H.N.A'nın laboratuvar sonuçları çıkana kadar acil gözlem odasında müşahede altında tutulacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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