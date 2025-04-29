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        Çorum'da okul servisinin evin balkonuna girmesi sonucu 2 öğrenci yaralandı

        Çorum'da okul servisinin bir evin cam balkonuna girdiği kazada 2 öğrenci yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 13:22 Güncelleme: 29.04.2025 - 13:22
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        Çorum'da okul servisinin evin balkonuna girmesi sonucu 2 öğrenci yaralandı
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        Çorum'da okul servisinin bir evin cam balkonuna girdiği kazada 2 öğrenci yaralandı.

        Gülabibey Mahallesi Beytepe 8. Sokak'ta seyreden Ş.K. idaresindeki 19 S 0194 plakalı okul servisi, kontrolden çıkıp 1. Cadde'deki apartmanın çevre korkuluklarını devirerek yolla aynı hizada bulunan birinci kat balkonuna çarptı.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Servisin balkon camlarını ve duvarı kırarak balkona girdiği kazada serviste bulunan öğrenciler S.E.Ö. (17) ile M.A.B. (17) hafif şekilde yaralandı.

        Yaralı öğrenciler sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Freni boşaldığı için kontrolden çıktığı belirtilen araç çekiciyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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