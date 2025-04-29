Çorum'da okul servisinin evin balkonuna girmesi sonucu 2 öğrenci yaralandı
Çorum'da okul servisinin bir evin cam balkonuna girdiği kazada 2 öğrenci yaralandı.
Çorum'da okul servisinin bir evin cam balkonuna girdiği kazada 2 öğrenci yaralandı.
Gülabibey Mahallesi Beytepe 8. Sokak'ta seyreden Ş.K. idaresindeki 19 S 0194 plakalı okul servisi, kontrolden çıkıp 1. Cadde'deki apartmanın çevre korkuluklarını devirerek yolla aynı hizada bulunan birinci kat balkonuna çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Servisin balkon camlarını ve duvarı kırarak balkona girdiği kazada serviste bulunan öğrenciler S.E.Ö. (17) ile M.A.B. (17) hafif şekilde yaralandı.
Yaralı öğrenciler sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Freni boşaldığı için kontrolden çıktığı belirtilen araç çekiciyle bulunduğu yerden çıkarıldı.
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