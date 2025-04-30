Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Mecitözü Kaymakamı Nayman, başarılı sporcuyu ödüllendirdi

        Mecitözü Kaymakamı Fatma Gül Nayman, Okul Sporları Genç Kızlar Türkiye Güreş Şampiyonasında 43 kiloda Türkiye şampiyonu olan Eda Nur Tümer'i ödüllendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 09:37 Güncelleme: 30.04.2025 - 09:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mecitözü Kaymakamı Nayman, başarılı sporcuyu ödüllendirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mecitözü Kaymakamı Fatma Gül Nayman, Okul Sporları Genç Kızlar Türkiye Güreş Şampiyonasında 43 kiloda Türkiye şampiyonu olan Eda Nur Tümer'i ödüllendirdi.

        Nayman, 25-30 Nisan'da Rize'de düzenlenen Okul Sporları Genç Kızlar Türkiye Güreş Şampiyonasında Türkiye birinciliği elde eden Tümer'i makamında kabul etti.

        Ziyarette Tümer'i tebrik eden Nayman, genç sporcuyu altınla ödüllendirdi.

        Gençlerin spora yönelmesi gerektiğini belirten Nayman, "Gençlerimizin sporda başarılar kazanması bizim için büyük mutluluk. Eda Nur Tümer gibi azimli ve disiplinli gençlerin her zaman destekçisiyiz." dedi.

        Sporcu Eda Nur Tümer ise ödül ve ilgi için teşekkür ederek, "Bu başarıyı ilçeme armağan ediyorum. Daha büyük hedeflerim var, çalışmaya devam edeceğim." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 15 gözaltı kararı
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 15 gözaltı kararı
        72 milyon TL'lik mal varlığına tedbir! Fuhuş çetesi çökertildi!
        72 milyon TL'lik mal varlığına tedbir! Fuhuş çetesi çökertildi!
        Malta'nın "altın pasaport" uygulamasına yasak
        Malta'nın "altın pasaport" uygulamasına yasak
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        Oğlunu odaya kilitleyip, eşini öldürmüştü! Gerçek mektupla ortaya çıktı!
        Oğlunu odaya kilitleyip, eşini öldürmüştü! Gerçek mektupla ortaya çıktı!
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        'Önleyici sigortacılık gerekli'
        'Önleyici sigortacılık gerekli'
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Çin'in ekibi 6 ay sonra Dünya'ya döndü
        Çin'in ekibi 6 ay sonra Dünya'ya döndü
        "Bilimsel açıklaması var"
        "Bilimsel açıklaması var"
        Köpekleri evde parçalayarak öldüren doktor tutuklandı
        Köpekleri evde parçalayarak öldüren doktor tutuklandı
        Ensesinden vurup evi ateşe vermişti! Komşu katili cinayeti anlattı!
        Ensesinden vurup evi ateşe vermişti! Komşu katili cinayeti anlattı!
        Elif'in isyanı: Bir babanın canı bu kadar mı ucuz?
        Elif'in isyanı: Bir babanın canı bu kadar mı ucuz?
        "Süper Lig A.Ş'nin kurulmasına dair karar çıkartıldı"
        "Süper Lig A.Ş'nin kurulmasına dair karar çıkartıldı"
        Trump otomobil tarifelerinde esneklik gösterdi
        Trump otomobil tarifelerinde esneklik gösterdi
        Sağanak yağmur ve fırtına etkili oluyor
        Sağanak yağmur ve fırtına etkili oluyor
        İBB’ye yönelik 2. dalga operasyonda 18 tutuklama
        İBB’ye yönelik 2. dalga operasyonda 18 tutuklama
        Elektrik faturası aşkına
        Elektrik faturası aşkına
        Depresyona karşı tabağınızda neler olmalı?
        Depresyona karşı tabağınızda neler olmalı?
        Engelli işçi patronuna prim teşviki
        Engelli işçi patronuna prim teşviki

        Benzer Haberler

        Çorum'da çiftçilere 140 bin çilek fidesi dağıtıldı
        Çorum'da çiftçilere 140 bin çilek fidesi dağıtıldı
        Çorum'da polise mukavemet gösteren 3 kişi gözaltına alındı
        Çorum'da polise mukavemet gösteren 3 kişi gözaltına alındı
        Çorum'da bir kişi evinin bahçesinde silahlı saldırıya uğradı
        Çorum'da bir kişi evinin bahçesinde silahlı saldırıya uğradı
        Kontrolden çıkan okul servisi apartmana çarptı: 2 öğrenci yaralandı
        Kontrolden çıkan okul servisi apartmana çarptı: 2 öğrenci yaralandı
        Türkiye Diyanet Vakfı, Çorum'da kurban bağış standı açtı
        Türkiye Diyanet Vakfı, Çorum'da kurban bağış standı açtı
        Çorum'da trafik kazasında anne ve kızı yaralandı
        Çorum'da trafik kazasında anne ve kızı yaralandı