Çorum'da 2 katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Çorum'un Osmancık ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
Çorum'un Osmancık ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
Başpınar köyünde yaşayan İbrahim Şimşek'e ait 2 katlı müstakil evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Osmancık Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
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