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        Çorum'da 2 katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        ​​​​​​​Çorum'un Osmancık ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 18:00 Güncelleme: 01.05.2025 - 18:03
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        Çorum'da 2 katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
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        ​​​​​​​Çorum'un Osmancık ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

        Başpınar köyünde yaşayan İbrahim Şimşek'e ait 2 katlı müstakil evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Osmancık Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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