Kargı'da "Öğrencilerin Gözünden Kargı" sergisi açıldı

Akpınar ayrıca sergi ile Kargı’nın doğal ve kültürel güzelliklerini arşiv haline getirerek gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kargı 125. Yıl Anaokulu Müdürü Fatma Akpınar, AA muhabirine, her yıl düzenledikleri ve geleneksel hale getirdikleri "Çocukların Gözünden Kargı" temalı fotoğraf sergisiyle, çocukların zihinsel becerilerini arttırarak, yaratıcılıklarını geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

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