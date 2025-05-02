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        Çorum'da kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlar azaldı

        Çorum Valisi Ali Çalgan, kentte kişilere karşı işlenen suçlarda 2025'in mart ve nisan aylarında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 25 azalma olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 18:42 Güncelleme: 02.05.2025 - 19:03
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        Çorum'da kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlar azaldı
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        Çorum Valisi Ali Çalgan, kentte kişilere karşı işlenen suçlarda 2025'in mart ve nisan aylarında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 25 azalma olduğunu söyledi.

        Çalgan, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, emniyet ve jandarma birimlerince mart-nisan aylarında asayişle ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Çorum'da 2025 yılı mart ve nisan aylarında kişilere karşı işlenen suçlarda, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 23 azalma görüldüğünü belirten Çalgan, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma olaylarında yüzde 44, kişilerin huzur ve sükununu bozma olaylarında yüzde 21, çocuğun cinsel istismarı olaylarında yüzde 20, cinsel saldırı olaylarında yüzde 14, hakaret olaylarında yüzde 30, kasten yaralama olaylarında yüzde 29, tehdit olaylarında yüzde 25 azalma meydana gelmiştir." dedi.

        Malvarlığına karşı işlenen suçlarda ise aynı dönemde yüzde 25'lik düşüş sağlandığını dile getiren Çalgan, "Evden hırsızlık olaylarında yüzde 43, gasp olaylarında yüzde 57, dolandırıcılık olaylarında yüzde 37 azalma meydana geldi." diye konuştu.

        Çalgan, mart-nisan aylarında terör örgütleri FETÖ, DEAŞ, DHKP/C, MLKP'ye üye olmak suçundan 5 kişinin tutuklandığını anlatarak, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 682 kişinin yakalandığını kaydetti.

        Uyuşturucuyla mücadelenin aralıksız devam ettiğini vurgulayan Çalgan, mart-nisan aylarında yapılan 38 operasyon sonucu 28 şüphelinin tutuklandığını, 30 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını bildirdi.

        Çalgan, operasyonlarda 2 bin 104 gram uyuşturucu ile 14 bin 821 uyuşturucu hap ele geçirildiğini aktardı.

        Kentte sağlıklı trafik akışı için denetimlerin devam ettiğini bildiren Çalgan, son 2 ayda yapılan denetimlerde kontrol edilen 236 bin 942 araçtan 49 bin 557'sinin sürücüsüne cezai işlem uygulandığını anlattı.

        Çorum'da nisan ayı sonu itibarıyla geçici koruma altındaki Suriye uyruklu kişi sayısının 3 bin 305 olduğunu anlatan Çalgan, tespit edilen 14 düzensiz göçmenin geri gönderme merkezlerine teslim edildiğini kaydetti.

        Çalgan, kentte denetim ve şok uygulamaların aralıksız devam edeceğini vurguladı.

        Toplantıya İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ile İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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