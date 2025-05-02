Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da depreme dayanıksız olduğu belirlenen semt polikliniğinde hizmet sonlandırıldı

        Çorum Hasanpaşa Semt Polikliniği binasının depreme dayanıksız olduğunun tespit edilmesi üzerinde sağlık hizmetinin sonlandırıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 18:47 Güncelleme: 02.05.2025 - 18:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da depreme dayanıksız olduğu belirlenen semt polikliniğinde hizmet sonlandırıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum Hasanpaşa Semt Polikliniği binasının depreme dayanıksız olduğunun tespit edilmesi üzerinde sağlık hizmetinin sonlandırıldığı bildirildi.

        Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erdal Komut, yaptığı yazılı açıklamada, Hasanpaşa Semt Polikliniği'nin hastaneye bağlı olarak faaliyet gösterdiğini belirtti.

        Polikliniğin hizmet binası için deprem testleri yaptırdıklarını ifade eden Komut, "Hizmet binasının deprem dayanıklılık testlerinin olumsuz sonuçlanması nedeniyle hasta ve çalışan güvenliği öncelenerek hizmet sonlandırılmıştır. 5 Mayıs Pazartesi itibariyle Hasanpaşa hizmet binamızdaki polikliniklerimiz Bahçelievler Semt Polikliniğinde hizmete devam edecektir. Hasanpaşa hizmet binasındaki fizik tedavi ünitemiz ise Şehir Ömer Emiroğlu Ağız ve Diş Hastanesi binasında, kapasitesi artırılarak hizmet sunumuna devam edecektir." ifadelerini kullandı.

        Hastanede hizmet standartlarını yükseltmek için çalışmalar yürüttüklerinin altını çizen Komut, hizmet binaları ve sağlık tesislerinin yenilenmesi ve büyütülmesi hususunda İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı ile projelendirme çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ailelere sosyal medya uyarısı
        Ailelere sosyal medya uyarısı
        Almanya'da aşırı sağcı partinin yasaklanması tartışılıyor
        Almanya'da aşırı sağcı partinin yasaklanması tartışılıyor
        Depremde hayatını kaybedenlerin altınlarını zimmetine geçiren polis memuru ihraç edildi
        Depremde hayatını kaybedenlerin altınlarını zimmetine geçiren polis memuru ihraç edildi
        İngiltere'den bir talip daha!
        İngiltere'den bir talip daha!
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 12 kişi tutuklandı
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 12 kişi tutuklandı
        Anjiyo yapılırken stent pazarlığı yapan sanık hakkında karar
        Anjiyo yapılırken stent pazarlığı yapan sanık hakkında karar
        Nicole Kidman, Türk oyuncuyla rol aldı
        Nicole Kidman, Türk oyuncuyla rol aldı
        2 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        2 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Trump'tan Harvard kararı: Vergi muafiyetini kaldıracağız
        Trump'tan Harvard kararı: Vergi muafiyetini kaldıracağız
        2 gündür aranıyordu! Üniversiteli genç ölü bulundu!
        2 gündür aranıyordu! Üniversiteli genç ölü bulundu!
        Zeynep 16 yaşındaydı... Ölmeden önce son fotoğraf!
        Zeynep 16 yaşındaydı... Ölmeden önce son fotoğraf!
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        Şifreleriniz ne kadar güvende?
        Şifreleriniz ne kadar güvende?
        Ölümden döndü
        Ölümden döndü
        Pastasını yiyor, gazozunu içiyor sonra... Düğün sezonu açılıyor! Bu adama dikkat!
        Pastasını yiyor, gazozunu içiyor sonra... Düğün sezonu açılıyor! Bu adama dikkat!
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?

        Benzer Haberler

        Çorum'da kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlar azaldı
        Çorum'da kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlar azaldı
        Kargı'da "Öğrencilerin Gözünden Kargı" sergisi açıldı
        Kargı'da "Öğrencilerin Gözünden Kargı" sergisi açıldı
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Çorum'da konuştu:
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Çorum'da konuştu:
        Çorum'daki trafik kazasında yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti
        Çorum'daki trafik kazasında yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti
        Çorum'da madımak toplarken rahatsızlanan kişi hastanede öldü
        Çorum'da madımak toplarken rahatsızlanan kişi hastanede öldü
        Ters dönen otomobilinde ölü bulunan Samet'in babası: Oğlum cinayete kurban...
        Ters dönen otomobilinde ölü bulunan Samet'in babası: Oğlum cinayete kurban...