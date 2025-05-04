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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 18:16 Güncelleme: 04.05.2025 - 18:16
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:ÇorumŞehir

        Hakemler: İlker Yasin Avcı, Ömer Lütfi Aydın, Hasan Erdoğan

        Ahlatcı Çorum FK: Ahmet Said Kıvanç, Eren Tunalı, Landre (Dk. 61 Toure), Ferhat Yazgan, Hasanege Akdoğan, Atakan Akkaynak (Dk. 75 Ali Akman), Kadir Seven, Geraldo (Dk. 83 Ozan Sol), Erkan Kaş, Atakan Cangöz (Dk. 83 Diniyev), Eren Karadağ (Dk. 61 Suat Kaya)

        Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: Abdulkadir Sünger, Burak Can Çamoğlu, Awuku, Kappel (Dk. 69 Safa Kınalı), Akabueze (Dk. 83 Okyere), Sambou, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 46 Hakan Erçelik), Alpay Çelebi, Ogundu, Begic, Çağrı Giritlioğlu

        Goller: Dk. 41 Sambou (Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor), Dk. 78 Ali Akman, Dk. 90+7 Suat Kaya (Ahlatcı Çorum FK)

        Sarı kartlar: Dk. 43 Hasan Hüseyin Acar, Dk. 80 Çağrı Giritlioğlu, Dk. 90+2 Begic (Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor), Dk. 57 Kadir Seven, Dk. 90+2 Ozan Sol (Ahlatcı Çorum FK)

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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