Çorum'da un fabrikasında meydana gelen patlamada 8 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Erzurumdede Caddesi'ndeki bir un fabrikasında un paketleme makinesinde patlama meydana geldi.

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