Çorum'da un fabrikasında meydana gelen patlamada 8 kişi yaralandı
Çorum'da bir un fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı.
Çorum'da bir un fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Erzurumdede Caddesi'ndeki bir un fabrikasında un paketleme makinesinde patlama meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Patlamada, ilk belirlemelere göre 1'i ağır 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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