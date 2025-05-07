Oğuzlar'daki voleybol turnuvasında Kaymakamlıkspor şampiyon oldu

Çocukları ve ev hanımlarını spora teşvik etmek istediklerini belirten Demirkan, sağlıklı yaşam için vatandaşları sporla buluşturmaya devam edeceklerini kaydetti.

Turnuvada dereceye giren takımlara ödülleri, Kaymakam Tayfun Yılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Cebeci ve Gençlik Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran tarafından verildi.

Oğuzlar Ortaokulu Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın finalinde Jandarmaspor'u 3-0 yenen Kaymakamlıkspor, şampiyon oldu. Turnuvada Jandarmaspor ikinci, Esnafspor da üçüncü oldu.

Oğuzlar Kaymakamlığı ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen turnuvaya 8 takım katıldı.

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