Kargı'da öğrenciler geri dönüşüm defilesi düzenledi

Çorum'un Kargı ilçesinde birinci sınıf öğrencileri, atıl malzemeleri dönüştürerek ürettikleri kıyafetleri defile ile sergiledi.

Cumhuriyet İlkokulunda öğrencilerin çevre bilincini artırmak amacıyla düzenlenen etkinlik öncesi öğrenciler, atık malzemeleri kullanarak hayallerindeki elbise ve eşyaları tasarladı.

Uzay mekiği, astronot, uçak gibi araçların yanı sıra masal kahramanlarının kıyafetlerini tasarlayan öğrenciler, çalışmalarını okul bahçesinde düzenlenen defilede sergiledi.

Pet şişeler, gazete, poşet ve karton gibi atık malzemelerden tasarlanan rengarenk kıyafetlerle podyuma çıkan minikler, izleyenlerden alkış aldı.

Sınıf öğretmeni Hasret Aslan rehberliğinde hazırlanan defile, velilerden ilgi gördü.

Aslan, AA muhabirine, öğrencilere geri dönüşüm bilinci kazandırmak istediklerini söyledi.

Eğlenceli ve öğretici bir etkinlik düzenlediklerini belirten Aslan, "Çocukların çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesi için bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Etkinliğimizin amacı, çocuklara erken yaşta geri dönüşüm bilinci kazandırmak ve atıkların yeniden değerlendirilerek sanatsal ve işlevsel ürünlere dönüştürülebileceğini göstermekti." dedi.