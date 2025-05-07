Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Kargı'da öğrenciler geri dönüşüm defilesi düzenledi

        Çorum'un Kargı ilçesinde birinci sınıf öğrencileri, atıl malzemeleri dönüştürerek ürettikleri kıyafetleri defile ile sergiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 11:18 Güncelleme: 07.05.2025 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kargı'da öğrenciler geri dönüşüm defilesi düzenledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum'un Kargı ilçesinde birinci sınıf öğrencileri, atıl malzemeleri dönüştürerek ürettikleri kıyafetleri defile ile sergiledi.

        Cumhuriyet İlkokulunda öğrencilerin çevre bilincini artırmak amacıyla düzenlenen etkinlik öncesi öğrenciler, atık malzemeleri kullanarak hayallerindeki elbise ve eşyaları tasarladı.

        Uzay mekiği, astronot, uçak gibi araçların yanı sıra masal kahramanlarının kıyafetlerini tasarlayan öğrenciler, çalışmalarını okul bahçesinde düzenlenen defilede sergiledi.

        Pet şişeler, gazete, poşet ve karton gibi atık malzemelerden tasarlanan rengarenk kıyafetlerle podyuma çıkan minikler, izleyenlerden alkış aldı.

        Sınıf öğretmeni Hasret Aslan rehberliğinde hazırlanan defile, velilerden ilgi gördü.

        Aslan, AA muhabirine, öğrencilere geri dönüşüm bilinci kazandırmak istediklerini söyledi.

        Eğlenceli ve öğretici bir etkinlik düzenlediklerini belirten Aslan, "Çocukların çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesi için bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Etkinliğimizin amacı, çocuklara erken yaşta geri dönüşüm bilinci kazandırmak ve atıkların yeniden değerlendirilerek sanatsal ve işlevsel ürünlere dönüştürülebileceğini göstermekti." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki kuzen birlikte boğulmuştu! Piknik faciasında kahreden detay!
        İki kuzen birlikte boğulmuştu! Piknik faciasında kahreden detay!
        Komşu kâbusu! Genç kızı takip edip boynundan bıçakladı!
        Komşu kâbusu! Genç kızı takip edip boynundan bıçakladı!
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        "Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok"
        "Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok"
        Türkiye’nin teknoloji devleri yabancı ellerde
        Türkiye’nin teknoloji devleri yabancı ellerde
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Trump'tan "Hindistan-Pakistan çatışması" yorumu: Biz de yeni duyduk
        Trump'tan "Hindistan-Pakistan çatışması" yorumu: Biz de yeni duyduk
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        İki kardeşin cansız bedeni bulundu
        İki kardeşin cansız bedeni bulundu
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        İki arkadaşın trajik sonu! Kazanın nedeni belli oldu!
        İki arkadaşın trajik sonu! Kazanın nedeni belli oldu!
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Deniz Akkaya'nın cezası belli oldu
        Deniz Akkaya'nın cezası belli oldu
        Mattia Ahmet'in katili vahşeti gülerek anlatmış!
        Mattia Ahmet'in katili vahşeti gülerek anlatmış!
        Ücrete dahil fazla çalışmada sınır
        Ücrete dahil fazla çalışmada sınır
        Yangın sırasında duvar itfaiye erlerinin üzerine çöktü!
        Yangın sırasında duvar itfaiye erlerinin üzerine çöktü!
        Sivrisinek kabusu yaşamamak için bunlara dikkat!
        Sivrisinek kabusu yaşamamak için bunlara dikkat!

        Benzer Haberler

        Oğuzlar'daki voleybol turnuvasında Kaymakamlıkspor şampiyon oldu
        Oğuzlar'daki voleybol turnuvasında Kaymakamlıkspor şampiyon oldu
        Çorum'da dünürler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Çorum'da dünürler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Bayat'ta Trafik ve İlkyardım Haftası kutlandı
        Bayat'ta Trafik ve İlkyardım Haftası kutlandı
        Çorum'da un fabrikasında patlama: 1'i ağır, 8 yaralı
        Çorum'da un fabrikasında patlama: 1'i ağır, 8 yaralı
        GÜNCELLEME 2 - Çorum'da un fabrikasında meydana gelen patlamada 9 kişi yara...
        GÜNCELLEME 2 - Çorum'da un fabrikasında meydana gelen patlamada 9 kişi yara...
        GÜNCELLEME - Çorum'da un fabrikasında meydana gelen patlamada 9 kişi yarala...
        GÜNCELLEME - Çorum'da un fabrikasında meydana gelen patlamada 9 kişi yarala...