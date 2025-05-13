Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

N.K. idaresindeki 19 DA 172 plakalı otomobil, R.D'nin kullandığı 19 HF 950 plakalı otomobille, Yunus Emre Bulvarı ve Atatürk Caddesi'nin kesiştiği kavşakta çarpıştı.

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