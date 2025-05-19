Çorum'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Çorum'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.
Çorum'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.
Hasan K. (39) ile arkadaşı İbrahim Ç. (32), Celilkırı köyü yolunda bulunan açık alanda önceden husumetli oldukları Metehan Y. (17), Mert S. (17) ve Okan K. (17) ile karşılaştı.
İki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan K. ve İbrahim Ç. vücutlarına isabet eden bıçak darbeleri ile yaralandı.
Kendi imkanlarıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden yaralılar, tedavi altına alındı.
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