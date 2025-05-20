Çorum'da otobüsle yolculuk edenlere emniyet kemerinin önemi anlatıldı

Kaza anında emniyet kemerinin kişinin ölmesini ya da ağır yaralanmasını engelleyebildiğine dikkati çeken ekipler, seyahat süresince kemerlerin çıkarılmaması gerektiğini vurguladı.

İl jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, olası trafik kazalarında ölüm riskini en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcuları bilgilendirmek üzere çalışma başlattı.

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