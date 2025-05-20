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        Çorum'da otobüsle yolculuk edenlere emniyet kemerinin önemi anlatıldı

        Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Çorum'da jandarma ekipleri, otobüsle şehirler arası yolculuk yapan kişilere emniyet kemerinin önemini anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 15:43 Güncelleme: 20.05.2025 - 15:43
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        Çorum'da otobüsle yolculuk edenlere emniyet kemerinin önemi anlatıldı
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        Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Çorum'da jandarma ekipleri, otobüsle şehirler arası yolculuk yapan kişilere emniyet kemerinin önemini anlattı.

        İl jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, olası trafik kazalarında ölüm riskini en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcuları bilgilendirmek üzere çalışma başlattı.

        Ekipler, jandarma kontrol noktasında durdurdukları otobüsleri denetledikten sonra yolcuları da emniyet kemeri kullanmaları konusunda uyardı.

        Kaza anında emniyet kemerinin kişinin ölmesini ya da ağır yaralanmasını engelleyebildiğine dikkati çeken ekipler, seyahat süresince kemerlerin çıkarılmaması gerektiğini vurguladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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