TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Çorum'da dondan etkilenen meyve bahçelerini inceledi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Çorum'da dondan etkilenen meyve bahçelerini inceledi.

Bayraktar, Türkiye genelinde 11 Nisan'da etkili olan zirai dondan olumsuz etkilenen Pınarcık köyündeki meyve bahçelerini ziyaret etti.

Burada arazi sahiplerinden donun etkileriyle ilgili bilgi alan Bayraktar, çiftçilerin sorularını dinledi.

Bayraktar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de son zamanlarda yaşanan doğal afet ve mevsim kaymalarının tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini söyledi.

Zirai donun ardından 27 il gezdiğini belirten Bayraktar, "Bu yaşadığımız en büyük afet diyebiliriz. Ben bu yaşa geldim, böyle büyük bir afet görmedim. Tarihin en büyük afetini üzülerek ifade ediyorum, 65 ilimizde yaşıyoruz. Yani sadece don olayında yaşayamıyoruz. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ciddi bir kuraklık var." dedi.

Mevsimsel kaymaların bundan sonra da devam etmesini beklediklerini dile getiren Bayraktar, "Bunun tedbirlerini şimdiden almak gerekiyor. Kışın sonbaharı yaşadık, ilkbaharda kışı yaşadık. Biz yağış beklerken karla karşılaştık. Kar yağsın önemli değil ama arkasından don hadisesi bizi perişan etti. Son 30 yılın en düşük sıcaklık değerleri ile karşı karşıya kaldık." diye konuştu.

Türkiye'de afet sayısında artış gözlendiğine dikkati çeken Bayraktar, "Türkiye'de üzülerek ifade ediyorum afet sayısı artıyor. 2014 yılında 500 olan afet sayısı 2024 yılına geldiğimizde 1457 rakamına ulaştı. Afet sayısının artmasının yanı sıra, afetin asıl tehlikeli olan şiddeti artıyor. Eksi 20 dereceleri gördük. Eksi 3-5 dereceleri tolere edebiliriz, bazı ürünleri kurtarmak bazı tedbirlerle mümkün olabilir ama eksi 10 dereceden sonra hiçbir ürünü kurtarma şansımız olmadı ve 65 ilimizde özellikle meyve bahçeleri perişan oldu." şeklinde konuştu. Zirai dondan Çorum'daki meyve ağaçlarının yüzde 100 etkilendiğini ifade eden Bayraktar, ağaçların dallarının kuruduğunu, gövdelerinin zarar gördüğünü ve bu ağaçların gelecek yıllarda meyve veremeyebileceğini vurguladı. Ağaçların gelecek yıllarda meyve verebilmesi için bazı bakım çalışmalarının yapılması gerektiğini, çiftçilerin bu bakımlar için devletten maddi destek beklediğini ifade eden Bayraktar, bu konuda çalışma yürütüldüğünü kaydetti.