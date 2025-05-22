Çorum'da semaverden çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü
Çorum'un Dodurga ilçesinde semaverden çıkan kıvılcımların neden olduğu yangın, çevredeki ahşap evlere sıçramadan söndürüldü.
Çorum'un Dodurga ilçesinde semaverden çıkan kıvılcımların neden olduğu yangın, çevredeki ahşap evlere sıçramadan söndürüldü.
Doğu Mahallesi Özcan Sokak'ta Necati Madan'a ait ahşap evin bahçesinde yakılan semaverden çıkan kıvılcımlar nedeniyle evin müştemilat bölümünde yangın çıktı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Dodurga Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını çevredeki ahşap evlere sıçramadan söndürdü.
Yangın nedeniyle müştemilatta hasar oluştu.
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