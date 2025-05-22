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        Çorum'da semaverden çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

        Çorum'un Dodurga ilçesinde semaverden çıkan kıvılcımların neden olduğu yangın, çevredeki ahşap evlere sıçramadan söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 17:17 Güncelleme: 22.05.2025 - 17:17
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        Çorum'da semaverden çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü
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        Çorum'un Dodurga ilçesinde semaverden çıkan kıvılcımların neden olduğu yangın, çevredeki ahşap evlere sıçramadan söndürüldü.

        Doğu Mahallesi Özcan Sokak'ta Necati Madan'a ait ahşap evin bahçesinde yakılan semaverden çıkan kıvılcımlar nedeniyle evin müştemilat bölümünde yangın çıktı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Dodurga Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını çevredeki ahşap evlere sıçramadan söndürdü.

        Yangın nedeniyle müştemilatta hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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