Çorum'da semaverden çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

İhbar üzerine kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çorum'un Dodurga ilçesinde semaverden çıkan kıvılcımların neden olduğu yangın, çevredeki ahşap evlere sıçramadan söndürüldü.

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