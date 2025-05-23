Mecitözü'nde yağmur duası yapıldı
Çorum'un Mecitözü ilçesinde yağmur duası yapıldı.
Çorum'un Mecitözü ilçesinde yağmur duası yapıldı.
Cuma namazı sonrası kapalı pazar alanında bir araya gelen vatandaşlar, yöre halkının kuraklıktan etkilenmemesi, yılın bol ve bereketli geçmesi için dua etti.
Kurban kesilen etkinlikte vatandaşlara öğle yemeği ikram edildi.
Etkinliğe Mecitözü Kaymakamı Fatma Gül Nayman, kamu kurumlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
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