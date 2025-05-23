Mecitözü'nde yağmur duası yapıldı

Cuma namazı sonrası kapalı pazar alanında bir araya gelen vatandaşlar, yöre halkının kuraklıktan etkilenmemesi, yılın bol ve bereketli geçmesi için dua etti.

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