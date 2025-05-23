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        Mecitözü'nde yağmur duası yapıldı

        Çorum'un Mecitözü ilçesinde yağmur duası yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 21:29 Güncelleme: 23.05.2025 - 21:29
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        Mecitözü'nde yağmur duası yapıldı
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        Çorum'un Mecitözü ilçesinde yağmur duası yapıldı.

        Cuma namazı sonrası kapalı pazar alanında bir araya gelen vatandaşlar, yöre halkının kuraklıktan etkilenmemesi, yılın bol ve bereketli geçmesi için dua etti.

        Kurban kesilen etkinlikte vatandaşlara öğle yemeği ikram edildi.

        Etkinliğe Mecitözü Kaymakamı Fatma Gül Nayman, kamu kurumlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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