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        Alaca'da "Ailem, Okulum El Ele-Haydi Çocuklar Şenliğe" etkinliği yapıldı

        Çorum'un Alaca ilçesinde ana sınıfı öğrencileri ve ailelerine yönelik "Ailem, Okulum El Ele-Haydi Çocuklar Şenliğe" etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 16:03 Güncelleme: 27.05.2025 - 16:03
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        Alaca'da "Ailem, Okulum El Ele-Haydi Çocuklar Şenliğe" etkinliği yapıldı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde ana sınıfı öğrencileri ve ailelerine yönelik "Ailem, Okulum El Ele-Haydi Çocuklar Şenliğe" etkinliği yapıldı.

        Alaca Kaymakamlığı, Alaca Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Veli Çayırında düzenlenen etkinlikte ana sınıfı öğrencileri eğlenceli vakit geçirdi.

        Şenlikte oyun alanların yanı sıra yüz boyama etkinlikleri, müzikli gösteriler, yarışmalar ve yaratıcı atölyeler yer aldı.

        Alaca Kaymakamı Engin Tok, Alaca Belediye Başkanı Şerif Şerif Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Şahin de etkinliğe katılarak çocuklarla vakit geçirdi.

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