Bayat'ta "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" programı hayata geçirildi

Bayat Kaymakamı Kerem Yüce de etkinlik kapsamında okulu ziyaret ederek, öğrencilere sağlıklı yaşam konusunda tavsiyelerde bulundu.

Bayat Toplum Sağlığı Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte öğrencilere sağlıklı yaşam için dikkat edilmesi gerekenler anlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.