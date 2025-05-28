Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Bayat'ta "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" programı hayata geçirildi

        Çorum'un Bayat ilçesinde temel eğitim çağındaki öğrencilere sağlık okuryazarlığı kazandırmayı hedefleyen "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" programı hayata geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 11:27 Güncelleme: 28.05.2025 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayat'ta "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" programı hayata geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum'un Bayat ilçesinde temel eğitim çağındaki öğrencilere sağlık okuryazarlığı kazandırmayı hedefleyen "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" programı hayata geçirildi.

        Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Cumhuriyet İlkokulunda etkinlik yapıldı.

        Bayat Toplum Sağlığı Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte öğrencilere sağlıklı yaşam için dikkat edilmesi gerekenler anlatıldı.

        Bayat Kaymakamı Kerem Yüce de etkinlik kapsamında okulu ziyaret ederek, öğrencilere sağlıklı yaşam konusunda tavsiyelerde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti'nin anayasa komisyonunda kimler var?
        AK Parti'nin anayasa komisyonunda kimler var?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Macron ve eşi bu sefer kol kola
        Macron ve eşi bu sefer kol kola
        Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz!
        Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz!
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Xhaka için şimdilik frene basıldı!
        Xhaka için şimdilik frene basıldı!
        Öksürük sesinden hastalık tanısı koyabilen yazılım geliştirildi
        Öksürük sesinden hastalık tanısı koyabilen yazılım geliştirildi
        Hakkari'de 20 bin yıllık geçmişe sahip! İlgi arttı
        Hakkari'de 20 bin yıllık geçmişe sahip! İlgi arttı
        Gayrimenkul üzerinden gelir elde edenler radara takıldı
        Gayrimenkul üzerinden gelir elde edenler radara takıldı
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        Trump 'Kanada 51. eyalet olsun' teklifini yineledi
        Trump 'Kanada 51. eyalet olsun' teklifini yineledi
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        "Berke'yi çok beğeniyorum"
        "Berke'yi çok beğeniyorum"
        Starship 9. kez uçuş testini yaptı
        Starship 9. kez uçuş testini yaptı
        Fenerbahçe'den görkemli şampiyonluk kutlaması!
        Fenerbahçe'den görkemli şampiyonluk kutlaması!
        2. çocuğu istiyorlarmış... Birbirinin çocukluk aşkıymış!
        2. çocuğu istiyorlarmış... Birbirinin çocukluk aşkıymış!
        İSO 500’de EYT etkisi
        İSO 500’de EYT etkisi
        Hiçbir rahatsızlığı yoktu! 6 yaşında kalp krizi!
        Hiçbir rahatsızlığı yoktu! 6 yaşında kalp krizi!
        Bir zamanların efsane sosyal medya platformları!
        Bir zamanların efsane sosyal medya platformları!
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?

        Benzer Haberler

        Öksürük sesinden hastalık tanısı koyabilen yazılım geliştirildi
        Öksürük sesinden hastalık tanısı koyabilen yazılım geliştirildi
        Uluslararası üniversite öğrencileri sosyal etkinliklerle Çorum'a adapte edi...
        Uluslararası üniversite öğrencileri sosyal etkinliklerle Çorum'a adapte edi...
        Çorum Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Baykam'dan Kırım Kongo Kanamalı...
        Çorum Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Baykam'dan Kırım Kongo Kanamalı...
        Alaca'da "Ailem, Okulum El Ele-Haydi Çocuklar Şenliğe" etkinliği yapıldı
        Alaca'da "Ailem, Okulum El Ele-Haydi Çocuklar Şenliğe" etkinliği yapıldı
        Çorum'da Hayat Boyu Öğrenme Sergisi açıldı
        Çorum'da Hayat Boyu Öğrenme Sergisi açıldı
        AK Parti Çorum İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesi açıklaması
        AK Parti Çorum İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesi açıklaması