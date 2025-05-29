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        Çorum'da istinat duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 14:01 Güncelleme: 29.05.2025 - 14:05
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        Çorum'da istinat duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Güven A. idaresindeki 06 BE 6495 plakalı otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu Zile kavşağı yakınlarında, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Sancar A. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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