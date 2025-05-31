Uğurludağ Belediyesi Beyoğlu Yaylası'na mesire alanı yapacak

Ziyarette Torun ve Özer, yaylaya yapılması gereken altyapı ve üst yapı çalışmalarını değerlendirdi.

Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer ile Beyoğlu Yaylası’nı ziyaret etti.

Çorum’un Uğurludağ ilçesindeki Beyoğlu Yaylası'na mesire alanı yapılması için çalışma başlatıldı.

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