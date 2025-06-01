Çorum'da polisin dur ihtarına uymayan sürücünün alkollü olduğu belirlendi

Sürücüye, alkollü araç kullanmak, dur ihtarına uymamak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 49 bin lira ceza uygulandı, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

Araçta bulunan 3 kişi yaralanmazken, sürücünün yapılan kontrolünde 1,28 promil alkollü olduğu ve ehliyetine daha önce el konulduğu belirlendi.

Çorum-Osmancık kara yolu üzerinde trafik kazasına müdahale eden polis ekiplerinin yol güvenliği aldığı sırada dur ihtarına uymayarak kaçan Enes K. idaresindeki 19 AAF 042 plakalı otomobil kaza yerinden bir kilometre uzaklıkta kontrolden çıkarak tarlaya girdi.

Çorum'da trafik kazasına müdahale eden polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobilin sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi.

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