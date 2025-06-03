Çorum'da polisten kaçan sürücünün ehliyetine 7 yıl el konuldu

Polis ekiplerince otomobilde yapılan incelemenin ardından C.A. işlemleri için polis amirliğine götürüldü.

Sürücünün daha önce 2 yıl alınan ehliyetine 5 yıl daha el konuldu.

Alkometreye üflemeyen sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan 50 bin lira ceza uygulandı.

Çorum'da polis ekiplerinden kaçan sürücüye 50 bin lira ceza uygulandı ve ehliyetine 7 yıl el konuldu.

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