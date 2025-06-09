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        Çorum'da çöken çardağın altında kalan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

        Çorum'da çöken çardağın altında kalan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 00:27 Güncelleme: 09.06.2025 - 00:27
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        Çorum'da çöken çardağın altında kalan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
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        Çorum'da çöken çardağın altında kalan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Çakır köyünde şenlik alanında piknikçilerin üzerine çardak çöktü.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çöken çardağın altında kalan P.C. (4), K.K.A. (1), Hatice C. (29) ve Mustafa O.T. (25) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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