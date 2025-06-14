Çorum'da hafif ticari aracın traktörle çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Çorum'un Laçin ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Çorum'un Laçin ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Cuma D. (40) idaresindeki 07 BVJ 368 plakalı hafif ticari araç, Çorum-Osmancık kara yolu Dutludere mevkisinde Osman Ç'nin (67) kullandığı 19 DL 565 plakalı traktörle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada traktör sürücüsü ile hafif ticari araçta bulunan Alev D. (37) ve çocukları İ.D. (7), A.D. (3) ve İ.D. (9) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Traktörün ikiye bölündüğü kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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