Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da hafif ticari aracın traktörle çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Çorum'un Laçin ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 20:53 Güncelleme: 14.06.2025 - 21:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da hafif ticari aracın traktörle çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum'un Laçin ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

        Cuma D. (40) idaresindeki 07 BVJ 368 plakalı hafif ticari araç, Çorum-Osmancık kara yolu Dutludere mevkisinde Osman Ç'nin (67) kullandığı 19 DL 565 plakalı traktörle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada traktör sürücüsü ile hafif ticari araçta bulunan Alev D. (37) ve çocukları İ.D. (7), A.D. (3) ve İ.D. (9) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Traktörün ikiye bölündüğü kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump ile Putin Orta Doğu'yu görüştü
        Trump ile Putin Orta Doğu'yu görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        İsrail'deki yıkım böyle görüntülendi
        İsrail'deki yıkım böyle görüntülendi
        İsrail doğal gaz sahasını vurdu
        İsrail doğal gaz sahasını vurdu
        Netanyahu: İran'da her yeri vuracağız
        Netanyahu: İran'da her yeri vuracağız
        İsrail'den Fordo nükleer tesisi vurgusu
        İsrail'den Fordo nükleer tesisi vurgusu
        İsrail-İran saldırıları sürüyor: En kötü senaryolar neler?
        İsrail-İran saldırıları sürüyor: En kötü senaryolar neler?
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Örümcek ağına düşen İran
        Örümcek ağına düşen İran
        Başkent'te vahşet! Babasının boğazını kesti!
        Başkent'te vahşet! Babasının boğazını kesti!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
        "Cezaevine gireceği günü bekliyorum"
        "Cezaevine gireceği günü bekliyorum"
        Tüketiciye 30 günlük cayma hakkı
        Tüketiciye 30 günlük cayma hakkı
        İntikam cinayeti! Aynı gün...
        İntikam cinayeti! Aynı gün...
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda!
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda!
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Romantik anlar
        Romantik anlar
        Zorlu günleri ilk kez anlattı
        Zorlu günleri ilk kez anlattı
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!

        Benzer Haberler

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Çorum'da ziyaretlerde bulundu
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Çorum'da ziyaretlerde bulundu
        Oğuzlar'da "Sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek" etkinliği düzenlendi
        Oğuzlar'da "Sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek" etkinliği düzenlendi
        Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demiryolu Projesi'nde "Delice-Çorum" et...
        Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demiryolu Projesi'nde "Delice-Çorum" et...
        Bakan Uraloğlu: 2053'te ülkemizi 48 saatte dolaşmak mümkün olacak
        Bakan Uraloğlu: 2053'te ülkemizi 48 saatte dolaşmak mümkün olacak
        Hititlerin binlerce yıllık antik kentlerinde jandarma timleri görev alıyor
        Hititlerin binlerce yıllık antik kentlerinde jandarma timleri görev alıyor
        Çorum'da jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü mehterle kutlandı
        Çorum'da jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü mehterle kutlandı