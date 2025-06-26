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        Çorum'da motosiklet çalan 2 şüpheli kovalamacayla yakalandı

        Çorum'da motosiklet çaldıkları belirlenen 2 zanlı kovalamaca sonucu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 07:58 Güncelleme: 26.06.2025 - 07:58
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        Çorum'da motosiklet çalan 2 şüpheli kovalamacayla yakalandı
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        Çorum’da motosiklet çaldıkları belirlenen 2 zanlı kovalamaca sonucu yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan 5. Sokak'tan B.Ç’ye ait 19 AFL 511 plakalı motosikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Motosikletin Küçük Sanayi Sitesi civarında olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye yoğunlaşan ekipler, M.N. (14) ve P.K'yi (15) çaldıkları motosikletle buldu.

        Polisin, "dur" ihtarına uymayan zanlılar, kovalamaca sonucu Mimar Sinan Mahallesi Fevzi Çakmak 1. Cadde'de yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

        Çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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