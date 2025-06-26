Çorum'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Çorum'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kargı ilçesinde köy ve yaylalardaki evlerden farklı tarihlerde yapılan hırsızlıkların aydınlatılması amacıyla Çorum Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Kargı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Çalışmada, zanlıların Sinop'tan geldikleri tespit edildi. Adresleri belirlenen şüphelilerin evleri ve eklentilerinde yapılan aramada çalınan malzemeler bulundu.

Gözaltına alınan M.D, C.T. ve K.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan M.D. ve C.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, K.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hırsızlık mallarını satın aldıkları tespit edilen 4 kişi de emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi.

Operasyonla, Çorum'da 6, Sinop'ta 4, Kastamonu'da 1 olmak üzere 11 hırsızlık olayının aydınlatıldığı bildirildi.