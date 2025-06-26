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        Çorum'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Çorum'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 17:28 Güncelleme: 26.06.2025 - 17:28
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        Çorum'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Çorum'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Kargı ilçesinde köy ve yaylalardaki evlerden farklı tarihlerde yapılan hırsızlıkların aydınlatılması amacıyla Çorum Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Kargı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

        Çalışmada, zanlıların Sinop'tan geldikleri tespit edildi. Adresleri belirlenen şüphelilerin evleri ve eklentilerinde yapılan aramada çalınan malzemeler bulundu.

        Gözaltına alınan M.D, C.T. ve K.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan M.D. ve C.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, K.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Hırsızlık mallarını satın aldıkları tespit edilen 4 kişi de emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi.

        Operasyonla, Çorum'da 6, Sinop'ta 4, Kastamonu'da 1 olmak üzere 11 hırsızlık olayının aydınlatıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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