Çorum'da yangın sonucu 160 dönüm arazi ile 3 ev zarar gördü
Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan yangında ekili araziler ile 3 evde hasar oluştu.
Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan yangında ekili araziler ile 3 evde hasar oluştu.
İlçeye bağlı Geven köyünde bir evin bahçesinde belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ekili araziler ve evlere sıçradı.
İhbar üzerine köye Alaca Belediyesi itfaiyesi ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Köylülerin de yardımıyla söndürülen yangında 60 dönüm buğday ekili arazi, 100 dönüm mera arazisi, 3 ev ile bir tandır zarar gördü.
Yangınla ilgili jandarma ekiplerince 2 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.