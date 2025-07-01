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        GÜNCELLEME - Çorum'da kaybolan kişinin cesedine HES kanalında ulaşıldı

        Çorum'un Dodurga ilçesinde 3 gündür haber alınamayan kişinin cesedi Hidro Elektrik Santrali (HES) kanalında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 05:17 Güncelleme: 01.07.2025 - 15:21
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        GÜNCELLEME - Çorum'da kaybolan kişinin cesedine HES kanalında ulaşıldı
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        Çorum'un Dodurga ilçesinde 3 gündür haber alınamayan kişinin cesedi Hidro Elektrik Santrali (HES) kanalında bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Mehmet Dede Obruk köyünde yaşayan Ahmet Töremiş'ten (64) 3 gündür haber alamayan komşuları, durumu köy muhtarı Ali Ekber Sever'e bildirdi.

        112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım isteyen Sever'in ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, Çorum Belediyesi Arama Kurtarma ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Töremiş'in bahçesini sularken HES kanalına düşmüş olabileceğini değerlendiren AFAD, itfaiye ve dalgıç ekipleri, kanal ve çevresinde arama çalışmaları yaptı.

        Dalgıçlar, santralin elektrik üretim havuzunda Töremiş'in cansız bedenine ulaştı.

        Kanaldan çıkarılan cenaze, otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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