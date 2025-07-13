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        Çorum'da tekerleği kopup devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Çorum'da tekerleği kopan traktörün devrildiği kazada ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 16:06 Güncelleme: 13.07.2025 - 16:06
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        Çorum'da tekerleği kopup devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        Çorum'da tekerleği kopan traktörün devrildiği kazada ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Vedat Peker (44) idaresindeki 19 ABZ 767 plakalı traktör, merkez Şanlıosman köyü Balcıoğlu mevkisinde tekerleğinin kopması sonucu yoldan çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan Peker, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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