Boğazkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri yapıldı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Çorum'un Boğazkale ilçesinde etkinlikler düzenlendi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Çorum'un Boğazkale ilçesinde etkinlikler düzenlendi.
İlçedeki camilerde Mevlid-i şerif okunmasının ardından şehitler için dua edildi.
Hükümet konağı önünden başlayarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yapılan Milli Birlik ve Demokrasi Yürüyüşü'nün ardından meydanda etkinlikler gerçekleştirildi.
Etkinliklerde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an tilaveti sunuldu. Boğazkale Kaymakam Vekili ve Çorum Vali Yardımcısı Cengiz Nayman ile Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel, günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı.
Etkinliklere siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
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