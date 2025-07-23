Çorum'da arkadaşı tarafından kazara vurulan kişi yaralandı

Bünyamin K. ve Şeref T. tarafından araçla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne götürülen Murat K, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Murat K, Sunguroğlu Mahallesi Şehir Parkı yakınlarında 19 AAE 600 plakalı hafif ticari araçtaki arkadaşları Bünyamin K. ve Şeref T. ile sohbet ederken, Bünyamin K'nin elindeki silahın kazara ateş alması sonucu yaralandı.

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