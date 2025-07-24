Vali Çalgan'dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
Çorum Valisi Ali Çalgan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.
Çorum Valisi Ali Çalgan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.
Çalgan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, toplumun doğru bilgiye ulaşmasında emek veren tüm gazetecilerin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı tebrik ederek, "Sorumlu, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla halkın sesi olan basın mensuplarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.
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