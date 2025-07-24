Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı teyakkuzda

        Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin orman yangınlarına karşı denetimlerini 24 saat karadan ve dron ile havadan sürdürdüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 20:42 Güncelleme: 24.07.2025 - 20:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı teyakkuzda
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin orman yangınlarına karşı denetimlerini 24 saat karadan ve dron ile havadan sürdürdüğü bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ormanların paha biçilemez değerde olduğu, yangından korunması için jandarma ekiplerinin teyakkuz halinde bulunduğu belirtildi.

        Yangınlardan korumak amacıyla ormanlık alanlara girişlerin 31 Ekim'e kadar yasaklandığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Piknik, mesire ve izin verilen alanlarda yakılan ateşlerin en geç saat 20.00'de söndürülmesi gerekmektedir. Piknik ve mesire yerlerinde dilek feneri, meşale, havai fişek kullanmak yasaklanmıştır. Ormanların çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak, orman içinde ATV, UTV, motosiklet kullanmak yasaktır. Köyler ve mahalleler başta olmak üzere orman içi, orman bitişiği ve orman ilişiği olmayan köyler ve mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        'Terörsüz Türkiye' sürecine Meclis katkısı
        'Terörsüz Türkiye' sürecine Meclis katkısı
        Filenin Sultanları çeyrek finalde veda etti!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde veda etti!
        Türkiye orman şehitlerini uğurladı
        Türkiye orman şehitlerini uğurladı
        6 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        6 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Günlük elektrik tüketiminde rekor
        Günlük elektrik tüketiminde rekor
        Tayland-Kamboçya çatışması sürüyor
        Tayland-Kamboçya çatışması sürüyor
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Hulk Hogan hayatını kaybetti
        Hulk Hogan hayatını kaybetti
        ÖTV'de değişim: En düşük ÖTV %70 oldu
        ÖTV'de değişim: En düşük ÖTV %70 oldu
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        56'ncı yaşını Antalya'da kutladı
        56'ncı yaşını Antalya'da kutladı
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Faciadan kurtulan orman işçisi yoğun bakıma alındı!
        Faciadan kurtulan orman işçisi yoğun bakıma alındı!
        Gayrimenkul sertifikasıyla nasıl ev sahibi olunur?
        Gayrimenkul sertifikasıyla nasıl ev sahibi olunur?
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor

        Benzer Haberler

        Çorum'da ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
        Çorum'da ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
        Yeşilay Çorum Şubesi bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekti
        Yeşilay Çorum Şubesi bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekti
        Çorum'da yangın riski bulunan köylere yangın hortumu dağıtılıyor
        Çorum'da yangın riski bulunan köylere yangın hortumu dağıtılıyor
        Vali Çalgan'dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
        Vali Çalgan'dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
        Çorum'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
        Çorum'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
        Çorum'da atıl arazide üretilen buğdaydan elde edilecek un ihtiyaç sahipleri...
        Çorum'da atıl arazide üretilen buğdaydan elde edilecek un ihtiyaç sahipleri...