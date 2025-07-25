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        İsrail'in Filistin'e uyguladığı abluka Çorum'da protesto edildi

        Çorum'da vatandaşlar, İsrail'in Filistin'e uyguladığı ablukayı protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 22:45 Güncelleme: 25.07.2025 - 22:52
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        İsrail'in Filistin'e uyguladığı abluka Çorum'da protesto edildi
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        Çorum'da vatandaşlar, İsrail'in Filistin'e uyguladığı ablukayı protesto etti.

        Kentteki çok sayıda sivil toplum örgütü öncülüğünde Hürriyet Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, Gazze Şeridi'nde soykırım yapan İsrail'e ve destekçilerine tepki gösterdi.

        "Yaşasın küresel intifada", "Siyonist kuşatmayı kıran Aksa Tufanı'na bin selam", "Aç bırakmak insanlık suçudur", şeklinde pankartlar açan vatandaşlar, "Katil İsrail, katil Amerika", Filistin halkı yalnız değildir", "Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık" sloganları attı.

        Grup adına açıklama yapan Necat Yazıcı, herkesin imkanları dahilinde İsrail'e tepki göstermesi gerektiğini vurgulayarak, bütün Müslüman devletleri Filistin'e yardımcı olmaya davet etti.

        Siyonist destekli Dürzilere karşı birliklerin Süveyda'ya seferber edildiğini anlatan Yazıcı, "O birlikler ne yazık ki Süveyda'nın hemen yanı başındaki Gazze'ye geçiş yapamıyor. Oysa Karabağ'ı zalim Ermeni'nin işgalinden kurtaran yiğitlerimiz, müsaade edilse siyonistlere de gereken cevabı verecektir. Çünkü hepimiz adımız gibi biliyoruz ki siyonistler sadece güçten anlar. O halde Türkiye Yüzyılı'nın ilk cümlesi, 'Terörsüz Türkiye' ile neden özgür Gazze, özgür Filistin olmasın." diye konuştu.

        İsrail'e karşı boykotun genişletilmesi gerektiğini aktaran Yazıcı, "Boykotu alışverişle sınırlamayalım. Sanatçısından siyasetçisine, akademisyeninden sivil toplum kuruluşlarına her kim olursa olsun, bu sorunun çözümü için gerçek ve etkili çabası olmayan muktedirleri görmezden gelelim. Keselim onlarla selamı." dedi.

        Eylemin ardından Filistin halkının kurtuluşu için dua edildi.

        Eyleme Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da katıldı.

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