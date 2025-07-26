GÜNCELLEME - Çorum'da pazarcılar arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Olaydan hemen sonra harekete geçen emniyet kuvvetlerince olayın faili 2 kişinin suç aletleriyle yakalandığı aktarılan açıklamada, "Konuya ilişkin idari ve adli tahkikat titizlikle sürdürülmekte olup, yaralıların tedavileri devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olayla ilgili D.A. ve M.A.A. polislerce gözaltına alındı.

Yaralılardan Topçu, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

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