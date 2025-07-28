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        Çorum'da evinin önünde düşen yaşlı adam hastanede hayatını kaybetti

        Çorum'un İskilip ilçesinde düşerek yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 00:25 Güncelleme: 28.07.2025 - 00:25
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        Çorum'da evinin önünde düşen yaşlı adam hastanede hayatını kaybetti
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        Çorum'un İskilip ilçesinde düşerek yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Kuzuluk köyünde Recep Küçük (76), 20 Temmuz'da evinin önünde düşerek yaralandı.

        İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Küçük, buradaki ilk müdahalenin ardından, kentteki özel bir hastaneye sevk edildi.

        Küçük, tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde yaşamını yitirdi.

        Yaşlı adamın cenazesi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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