        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum FK-Manisa FK maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Manisa FK'yi 3-1 yenen Arca Çorum FK'nin teknik direktörü Çağdaş Çavuş, "Oyuna başladığımızdaki coşkumuz, üçüncü bölgede oynadığımız oyun, oyunun ritmi, temposu ve oyun içerisindeki konumlanmalar çok iyiydi." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 23:30 Güncelleme: 03.10.2025 - 23:30
        Çavuş, maçın ardından Çorum Şehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, iyi bir oyunla galibiyet elde ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

        Çorum FK'nin 3 haftadır oyun gücünü geliştirdiğini belirten Çavuş, "Coşkulu bir oyun ve bugün bunun meyvesini alabileceğimizi biliyorduk. Belki çok daha farklı skor elde edebileceğimiz bir maç oynadık ve galip geldik. Çok keyifliyim. Oyuncu grubunu da tek tek tebrik ediyorum." diye konuştu.

        Oyunun her anını istedikleri gibi oynadıklarına dikkati çeken Çavuş, ancak yalnızca bir maç kazandıklarını, oyunun gelişimini bundan sonraki maçlarda da sürdürmek istediklerini kaydetti.

        Ligde 29 maça daha çıkacaklarını hatırlatan Çavuş, "Bir maçı kazandık ve milli araya giriyoruz. Bu milli arayı da çok güzel değerlendirip, sonraki periyodu da çok iyi geçeceğimizi biliyorum. Oyuna başladığımızdaki coşkumuz, üçüncü bölgede oynadığımız oyun, oyunun ritmi, temposu ve oyun içerisindeki konumlanmalar çok iyiydi." yorumunu yaptı.

        Milli maç nedeniyle lige verilecek aranın kendileri için yeni bir başlangıç olacağını dile getiren Çavuş, "O startı çok güzel şekilde deplasmanda oynayacağımız Hatay maçıyla yapacağız. Gerçekten oyun gelişerek devam ediyor ve bunda ısrar edeceğiz. Bizim takımımız bu oyunun üzerinden devam edecek." ifadelerini kullandı.

        - Manisa FK cephesi

        Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın ise Çorum FK'nin haklı bir galibiyet aldığını söyledi.

        Bu maçta ilk kez üçlü sistem denediklerini, daha sonra oyun formatını değiştirdiklerini anlatan Taşkın, "Aslında maça baktığımız zaman bu kadar sinerek, korkarak oynayan bir takım değiliz. Bunu devre arasında oyuncularımla konuştum. İlk devre biz sahada yoktuk, Çorum FK vardı. İkinci devrede biz sahada vardık, Çorum FK yoktu." dedi.

        Maçın iki devresinin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden Taşkın, şunları kaydetti:

        "İlk devrede çok baskın oynayan, istekli, arzulu oynayan bir Çorum FK vardı, bunu kabul ediyoruz. Golleri de buldular ama goller tamamıyla bizim kişisel hatalarımızdan oldu. Çünkü haftalardan beri bir türlü önlem alamadık buna. Buraya gelirken de tabii ki iki önemli oyuncumuz Adekanye ve Burak Süleyman'ın olmayışı ofansif gücümüzü azalttı. Daha çok genç oyuncularla hamle yapmaya çalıştık."

        İkinci yarı genç oyuncularla yaptıkları hamlelerle Çorum FK'ye çok fazla fırsat vermediklerini vurgulayan Taşkın, "İkinci devreyi bizim takımımızın daha üstün oynadığını söyleyebilirim ama Çorum FK haklı bir galibiyet aldı." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

