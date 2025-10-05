Voleybol: Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi
Salon:SungurluMahmut Atalay
Hakemler: Hüseyin Kamber, Hasan Olgun
Sungurlu Belediyespor: Gökhan, Taha Anıl, Eren, Mahmood Rasooli, Emircan, Erenhan, Metin, Burak, Era Yetkin, Ahmlet Kaan, Eneshan, Tayeb Enısamarein, Mehmet Can, Salih
Arkasspor: Kadir, Eyüpcün, Hüseyin Emir, Eren, Yiğit, Kerem, Rıdvan, Yusuf Ali, Taha, Christopher, Muharrem, Semih, Tura Boran, Ahmet
Setler: 25-23, 25-20, 22-25, 26-28, 10-15.
Süre: 2 saat 42 dakika
ÇORUM
