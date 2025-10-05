Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Voleybol: Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 23:14 Güncelleme: 05.10.2025 - 23:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Voleybol: Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Salon:SungurluMahmut Atalay

        Hakemler: Hüseyin Kamber, Hasan Olgun

        Sungurlu Belediyespor: Gökhan, Taha Anıl, Eren, Mahmood Rasooli, Emircan, Erenhan, Metin, Burak, Era Yetkin, Ahmlet Kaan, Eneshan, Tayeb Enısamarein, Mehmet Can, Salih

        Arkasspor: Kadir, Eyüpcün, Hüseyin Emir, Eren, Yiğit, Kerem, Rıdvan, Yusuf Ali, Taha, Christopher, Muharrem, Semih, Tura Boran, Ahmet

        Setler: 25-23, 25-20, 22-25, 26-28, 10-15.

        Süre: 2 saat 42 dakika

        ÇORUM

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe fırsat tepti: Samsun'da sessiz gece
        Fenerbahçe fırsat tepti: Samsun'da sessiz gece
        Trump: Netanyahu Gazze’deki saldırıları sonlandırmaya hazır
        Trump: Netanyahu Gazze’deki saldırıları sonlandırmaya hazır
        "Bir puandan mutlu olmamız gerekiyor!"
        "Bir puandan mutlu olmamız gerekiyor!"
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 4+4+4 açıklaması
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 4+4+4 açıklaması
        "Puan farkından tehlikelisi: Güven farkı!"
        "Puan farkından tehlikelisi: Güven farkı!"
        Galatasaray'da zemin için acı rapor!
        Galatasaray'da zemin için acı rapor!
        Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi seçimi
        Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi seçimi
        Yurt, yağışlı ve serin havanın etkisine giriyor
        Yurt, yağışlı ve serin havanın etkisine giriyor
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Ederson
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Ederson
        Cenaze evinde çifte cinayet!
        Cenaze evinde çifte cinayet!
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü
        Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü
        Öğretmenliği bıraktı, kendisini serebral palsili oğluna adadı
        Öğretmenliği bıraktı, kendisini serebral palsili oğluna adadı
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!

        Benzer Haberler

        "Hitit TechFest: Çorum Bilim ve Teknoloji Festivali" 10 binden fazla ziyare...
        "Hitit TechFest: Çorum Bilim ve Teknoloji Festivali" 10 binden fazla ziyare...
        Çorum'da mercek bulutu görüntülendi
        Çorum'da mercek bulutu görüntülendi
        Arca Çorum FK - Manisa FK: 3-1
        Arca Çorum FK - Manisa FK: 3-1
        Çorum FK-Manisa FK maçının ardından
        Çorum FK-Manisa FK maçının ardından
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Çorum'da toplu açılış töreninde konuştu...
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Çorum'da toplu açılış töreninde konuştu...