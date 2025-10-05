Habertürk
        Çorum Haberleri

        "Hitit TechFest: Çorum Bilim ve Teknoloji Festivali" 10 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı

        Hitit TechFest: Çorum Bilim ve Teknoloji Festivali'nin, her yaştan 10 binden fazla ziyaretçiyi ağırladığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        05.10.2025 - 15:19
        Hitit TechFest: Çorum Bilim ve Teknoloji Festivali" 10 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı
        Hitit TechFest: Çorum Bilim ve Teknoloji Festivali'nin, her yaştan 10 binden fazla ziyaretçiyi ağırladığı bildirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2 Ekim'de Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Kompleksi'nde başlayan ve üç gün süren bilim şenliğinin, TÜBİTAK tarafından desteklendiği, gökyüzü gözlemlerinden yaratıcı atölyelere, deney şovlarından sanal gerçeklik deneyimlerine onlarca etkinlikle yenilikçi fikirlerin ziyaretçilerle buluşturulduğu belirtildi.

        Festivalin yoğun ilgi gördüğü vurgulanan açıklamada, "Festival, çocuklardan gençlere, her yaştan ziyaretçiye hitap ederek on binden fazla ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı, bilimi toplumun geniş kesimlerine yaymayı, bilimsel bilginin günlük yaşamla bağını güçlendirmeyi ve özellikle çocuklar ile gençlerde bilimsel merakı ve sorgulama kültürünü geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda düzenlenen Hitit TechFest, her yaştan katılımcıya ilham kaynağı olacak yenilikçi fikirleri ve yüzlerce bilimsel etkinlikleri ve yoğun ilgi görmesi ile bölgenin en büyük bilim ve teknoloji festivali olma özelliğini taşıdı." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, festival kapsamında "gökyüzü gözlemleri", "çöplerden elektriğe", "doğal indikatörlerle eğlenceli kimya", "dünyanın gizli akciğerleri: algler", "elektrikli aracımı yapıyorum", "gaz dedektörü ve elektronik burun atölyesi", "geometri ile dijital süsleme", "görünmeyen dünyaya yolculuk: mikrobiyoloji ve mikroorganizmalar", "guernica: sanal gerçeklikte sanat ve tarih", "hafızalı metal", "iş kazası dedektifleri", "kendi DNA'nı keşfet: ağız içi epitelinden DNA izolasyonu", "kendi kokunu yarat", "kırmızı lahanada gizlenen renkler", "krem-mini eller atölyesi", "kütle ve ağırlık kavramlarının öğretimi: tahmin-gözlem-açıklama", "matematiğin şifresi", "metallerin alev renkleri, "mikroskoptan canlıların dünyasına", "mobil teknoloji atölyesi", "ebru atölyesi", "orff çalgıları, ritim/perküsyon uygulama ve sergisi", "oynayarak eğleniyorum, bedenimi ve duygularımı keşfediyorum" ve "patlayan köpük deneyi" başlıklarında atölye çalışmaları ve AFAD'ın deprem simülasyon etkinliği yapıldığı aktarıldı.

        Festivalin, Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ve kurumların işbirliğinde hazırlandığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Festival sürecinde 41 farklı atölyede deneyler, astronomi, fizik, kimya, biyoloji, matematik, mühendislik, yazılım, yapay zeka, robotik kodlama ve çevre bilimleri gibi çeşitli alanlarda atölye çalışmaları, bilimsel, teknolojik, sanatsal, sportif faaliyete katılma ve deneyimleme gibi geniş bir yelpazede 510 etkinlik, öğretmen ve öğrencilere yönelik dokuz bilimsel söyleşi gerçekleştirildi. Ziyaretçiler, bilim insanları ve alanında uzman kişilerle bir araya gelerek hem uygulamalı çalışmalar yaptılar hem de bilimsel süreçleri birebir deneyimleme fırsatı buldular."

        Anadolu Ajansı

