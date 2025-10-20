Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı

        Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 21:02 Güncelleme: 20.10.2025 - 21:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında çeşitli suçlardan mahkemelerce yakalama kararı bulunan kişilere yönelik 13-20 Ekim'de çalışma yapıldı.

        Kentte vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda uygulama yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheliyi yakaladı.

        Öte yandan kayıp ihbarı yapılan 3 kişiden 2'si bulunarak ailesine teslim edildi, bir kişinin ise bulunması için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Donald Trump: Hamas'a bir şans vereceğiz
        Donald Trump: Hamas'a bir şans vereceğiz
        Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazırlandı
        Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazırlandı
        Halı sahaya gidip defalarca ateş etti!
        Halı sahaya gidip defalarca ateş etti!
        Zelenskiy: Tutumumuz değişmedi
        Zelenskiy: Tutumumuz değişmedi
        Hatay'da şiddetli yağış sele yol açtı! Korkutan görüntüler!
        Hatay'da şiddetli yağış sele yol açtı! Korkutan görüntüler!
        Amerika’ya ihraç edilecek
        Amerika’ya ihraç edilecek
        "Del Piero efsane, ben yeni başlıyorum!"
        "Del Piero efsane, ben yeni başlıyorum!"
        20 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        20 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Taylan unutuldu, Svensson alternatif oldu!
        Taylan unutuldu, Svensson alternatif oldu!
        Su altında 'evet' dedi
        Su altında 'evet' dedi
        Serenay paylaşılamıyor
        Serenay paylaşılamıyor
        Bakanlık inceleme başlattı! Kreşte öğretmeni kızımı ısırdı şikayeti!
        Bakanlık inceleme başlattı! Kreşte öğretmeni kızımı ısırdı şikayeti!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Yine sezon başı yine hayal kırıklığı
        Yine sezon başı yine hayal kırıklığı
        Instagram'da riskli içerik gösterimi!
        Instagram'da riskli içerik gösterimi!
        'Palamut Zamanı'nda linç kültürü sahnede
        'Palamut Zamanı'nda linç kültürü sahnede
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Okan Buruk'un zor kararı!
        Okan Buruk'un zor kararı!
        Özel sağlık sigortasında yeni dönem
        Özel sağlık sigortasında yeni dönem
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!

        Benzer Haberler

        Çorum'da hijyen kurallarını ihlal eden 2 fırına ceza
        Çorum'da hijyen kurallarını ihlal eden 2 fırına ceza
        Çorum'da Kızılırmak Nehri'ne yapılacak şişme kauçuk savak projesinin temeli...
        Çorum'da Kızılırmak Nehri'ne yapılacak şişme kauçuk savak projesinin temeli...
        Çorum merkezli 3 ilde düzenlenen terör operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Çorum merkezli 3 ilde düzenlenen terör operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Tartıştığı babasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü (2)
        Tartıştığı babasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü (2)
        Osmancık pirinci Ankara'da "pilav günü" ile tanıtıldı
        Osmancık pirinci Ankara'da "pilav günü" ile tanıtıldı
        Çorum'da Muhtarlar Günü programı gerçekleştirildi
        Çorum'da Muhtarlar Günü programı gerçekleştirildi