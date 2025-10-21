Çorum'da yeni doğana ilk Özofagus ameliyatı başarıyla yapıldı

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, doğuştan yemek borusu kapalı olan bir günlük bebeğe ilde ilk kez özofagus atrezisi ameliyatı başarıyla yapıldı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Çağatay Afşarlar başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrası bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Yağan ve Başhekim Doç. Dr. Muhammed Gömeç, hastayı ve ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yetkililer, ameliyatın Çorum'da ilk kez yapılmasının teknik kapasitesi ve uzman kadrosunun geldiği düzeyi gösterdiğini belirtti.