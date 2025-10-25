Habertürk
Habertürk
        Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

        Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

        Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 09:48 Güncelleme: 25.10.2025 - 09:48
        Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı
        Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

        Şahin D. (59), aralarında husumet bulunan Adem G'yi (41) konuşmak için Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'ndeki bir kahvehaneye çağırdı.

        Burada aralarında çıkan kavgada Şahin D, Adem G'yi bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

