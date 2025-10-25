Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı
Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.
Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.
Şahin D. (59), aralarında husumet bulunan Adem G'yi (41) konuşmak için Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'ndeki bir kahvehaneye çağırdı.
Burada aralarında çıkan kavgada Şahin D, Adem G'yi bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.