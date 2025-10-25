Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da müşteriye "kötü davranan" 2 pazarcının tezgahı geçici olarak kapatıldı

        Çorum'da alışveriş sırasında müşteriye "sözlü kötü davranışta bulunduğu" gerekçesiyle 2 pazarcının tezgahının 2 hafta süreyle kapatıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 14:10 Güncelleme: 25.10.2025 - 14:10
        Çorum'da müşteriye "kötü davranan" 2 pazarcının tezgahı geçici olarak kapatıldı
        Çorum'da alışveriş sırasında müşteriye "sözlü kötü davranışta bulunduğu" gerekçesiyle 2 pazarcının tezgahının 2 hafta süreyle kapatıldığı bildirildi.

        Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın Cumartesi Pazarı'ndaki denetimleri sırasında pazarcı M.G. ve G.B'nin müşteriye "sözlü kötü davranışta bulunduğu" tespit edildi.

        Bunun üzerine Zabıta Müdürlüğünce tutanak tutularak, cezai işlem uygulamak üzere İl Encümenine sevk edildi.

        Encümen tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, pazar yerinde vatandaşlara kötü davranışta bulunduğu iddia edilen M.G. ve G.B'nin Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliği uyarınca tezgahlarının iki hafta faaliyetten men edilmesine karar verildi.

        Kararın ardından Zabıta Müdürlüğü ekipleri, etrafını bariyerle çevirdiği pazar tezgahlarının bulunduğu alana "Bu tezgah, tüketiciye karşı sözlü kötü muamelede bulunulması nedeniyle Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliği'nin 26/b maddesine istinaden Çorum Belediyesi tarafından süreli olarak faaliyetten men edilmiştir." yazılı afiş asıldı.

        Açıklamada, "Pazarlarımızda güvenli ve huzurlu alışveriş ortamını sağlamak için kararlılıkla çalışıyoruz. Vatandaşımızın da dürüst esnafımızın da hakkını korumaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

