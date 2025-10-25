Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da otomobil ile kamyonet çarpıştı, 5 kişi yaralandı

        Çorum'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 14:49 Güncelleme: 25.10.2025 - 14:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da otomobil ile kamyonet çarpıştı, 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.

        Recep A. idaresindeki 34 RGS 38 plakalı kamyonet ile Akın Y'nin kullandığı 34 FFK 793 plakalı otomobil, Kale Mahallesi Zafer 6. Sokak ile 1. Sokak kesişiminde çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile araçlardaki Ayşegül Y, Aysima Y. ve Yunus K. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cansız bedeni bulunmuştu... Kahreden an kamerada!
        Cansız bedeni bulunmuştu... Kahreden an kamerada!
        Satış vaadiyle 3 kişiden 10 milyon TL aldı... O emlakçı tutuklandı!
        Satış vaadiyle 3 kişiden 10 milyon TL aldı... O emlakçı tutuklandı!
        Sektörden sosyal konut değerlendirmesi
        Sektörden sosyal konut değerlendirmesi
        Husumet motosiklet satışıyla başladı! Çatışma ve ölüm!
        Husumet motosiklet satışıyla başladı! Çatışma ve ölüm!
        Bisikletliler yine trafik kurbanı
        Bisikletliler yine trafik kurbanı
        Fenerbahçe'de kritik maddeler kabul edildi
        Fenerbahçe'de kritik maddeler kabul edildi
        150 sterline aldı, on binlerce sterline sattı!
        150 sterline aldı, on binlerce sterline sattı!
        Dikkat! "Polisiz, savcıyız" deyip karı koca çiftin 23 milyon TL'sini aldılar!
        Dikkat! "Polisiz, savcıyız" deyip karı koca çiftin 23 milyon TL'sini aldılar!
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        Birleşik Krallık'ta Parkinson teşhisi krizi
        Birleşik Krallık'ta Parkinson teşhisi krizi
        Kahreden bilirkişi raporu... Hiç kusuru yokmuş!
        Kahreden bilirkişi raporu... Hiç kusuru yokmuş!
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme

        Benzer Haberler

        Çorum'da müşteriye "kötü davranan" 2 pazarcının tezgahı geçici olarak kapat...
        Çorum'da müşteriye "kötü davranan" 2 pazarcının tezgahı geçici olarak kapat...
        Türk Büro-Sen Çorum Şube Başkanlığına Dağaşan yeniden seçildi
        Türk Büro-Sen Çorum Şube Başkanlığına Dağaşan yeniden seçildi
        Çorum FK, 1. Lig'de yarın Boluspor'u konuk edecek
        Çorum FK, 1. Lig'de yarın Boluspor'u konuk edecek
        Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı
        Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı
        Çorum'da hastanede yakınları tarafından alınmayan yaşlı kadın huzurevine ye...
        Çorum'da hastanede yakınları tarafından alınmayan yaşlı kadın huzurevine ye...
        Çorum'da polis otosu ile otomobil çarpıştı, 2'si polis 4 kişi yaralandı
        Çorum'da polis otosu ile otomobil çarpıştı, 2'si polis 4 kişi yaralandı