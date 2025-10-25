Çorum'da otomobil ile kamyonet çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Ayşegül Y, Aysima Y. ve Yunus K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Recep A. idaresindeki 34 RGS 38 plakalı kamyonet ile Akın Y'nin kullandığı 34 FFK 793 plakalı otomobil, Kale Mahallesi Zafer 6. Sokak ile 1. Sokak kesişiminde çarpıştı.

Çorum'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.

