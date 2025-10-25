Çorum'da otomobil ile kamyonet çarpıştı, 5 kişi yaralandı
Çorum'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.
Recep A. idaresindeki 34 RGS 38 plakalı kamyonet ile Akın Y'nin kullandığı 34 FFK 793 plakalı otomobil, Kale Mahallesi Zafer 6. Sokak ile 1. Sokak kesişiminde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki Ayşegül Y, Aysima Y. ve Yunus K. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
