Çorum'da kalp krizi geçiren kişi pencereden eve giren sağlık ekiplerince kurtarıldı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde evinde kalp krizi geçiren kişi, pencereden giren sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde evinde kalp krizi geçiren kişi, pencereden giren sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Osman Topuksak (64), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak karın ağrısı şikayetiyle yardım istedi.
İhbar üzerine eve giden sağlık ekipleri, zili çalmalarına rağmen kapı açılmayınca itfaiye yardımıyla giriş kattaki eve pencereden girdi.
Evde hareketsiz yatarken bulunan Topuksak'ın kalbinin durduğunu belirleyen ekipler, kalp masajı ile kalbin yeniden çalışmasını sağladı.
Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Topuksak, ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.